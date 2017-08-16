توقيف 34 شخصا ينشطون في 27 "باركينغ" في العاصمة

وحسب ما أفاد به المصدر ذاته، في بيان له، أنه جرى توقيف 34 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية كانوا ينشطون على مستوى 27 حظيرة مستغلة بطريقة غير قانونية أحصتها مصالح الامن الولائية مطلع الشهر الجاري. و أوضحت ذات المصالح أن الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر عالجت في نفس المدة 122 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية ، حيث تم توقيف على إثرها 348 مشتبه فيه.

ويندرج نشاط هذه المصالح في سياق مخطّط مكافحة الحظائر العشوائية التي سخّر لها موراد بشرية ووسائل تقنية لمحاربتها. كما ذكر البيان بالخط الاخضر 48-15 وخط النجدة 17 لخدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ.