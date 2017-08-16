استلام أكثر من 2000 مسكن تساهمي وترقوي مدعم منذ سنة 2016 بسعيدة

وحسب تصريحات والي ولاية سعيدة، خلال اجتماعه أمس مع المرقين العقاريين، فإن هذه المشاريع تتوزع على 1808 وحدة سكنية، تم انجازها بصيغة التساهمي الإجتماعي من أصل 2500 وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي (2005-2009)، و284 بصيغة الترقوي المدعم من مجموع 1820 وحدة أخرى في إطار البرنامج الخماسي "2010-2014" .

وشدد الوالي على ضرورة تحمل المرقين العقاريين مسؤوليتهم فيما يخص انجاز باقي السكنات التساهمية والترقوية المدعمة المتأخرة والتي توجد طور الانجاز، من أجل تسليمها لأصحابها، حيث أمهل بعض المرقين العقارين نهاية شهر أوت الجاري و سبتمبر القادم كآخر أجل للإنتهاء من إنجاز مشاريعهم السكنية قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و التي تصل إلى غاية المتابعات القضائية.

كما طالب نفس المسؤول من مديرية السكن بضرورة تسهيل جميع الإجراءات الإدارية، لهؤلاء المرقين العقاريين من أجل مساعدتهم على إنجاز مشاريعهم السكنية.