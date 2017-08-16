أمن تلمسان يفكك شبكة مختصة في سرقة محلات المجوهرات

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية الإطاحة بالعصابة جاءت بعد إيداع صاحب محل بيع المجوهرات شكوى مفادها تعرض محله لسرقة 30 خاتم من المعدن الأصفر بقيمة 500 ألف دج من طرف شخصين قبل أن يلوذا بالفرار.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الأمن باشرت في عملية البحث والتحري التي مكنت من توقيف المتهمين البالغين من العمر 25 عاما، اللذان قاما بالسطو على محل المجوهرات وبيع المسروقات لشخص آخر بمبلغ 128 ألف دج والذي يبقى في حالة فرار.

وتم تحرير محظر قضائي في حقهما بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الاعتداء على الأشخاص والأموال وسرقة المجوهرات من داخل محل تجاري مع حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.