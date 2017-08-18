باتنة.. أمطار الصيف تغلق الطرقات وتغرق المنازل

حسب ما أكده المكلف بالإتصال بمصالح الحماية المدنية، زهير نكاع، فإنّ امتلاء ثم فيضان "وادي الشمرة" وعددا من فروعه مثل "وادي الكواشية"، تسبب في تسرب مياه الأمطار إلى عشرات المساكن بحي "قرعة اللّوز"، فضلا عن عمارات حيي 80 و100 مسكن، بالإضافة إلى بعض المرافق التابعة لهيئات إدارية منها مقر الحماية المدنية ومركز التكوين المهني بالمدينة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ عملية امتصاص الكميات الكبيرة من المياه بالمناطق المتضررة بالشمرة تتواصل منذ سهرة البارحة إلى اليوم، مشيرا إلى أنّ مصالح الحماية المدنية سخرت للعملية كل امكاناتها المادية والبشرية.

وأفاد، نكاع، أنّ الأمطار الغزيرة تسببت أيضا مساء أمس الخميس في غلق الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينتي "عين ياقوت" بباتنة و"عين مليلةط بولاية أم البواقي، قبل تدخل أعوان الحماية المدنية لمدّ يد المساعدة لمستخدمي هذا الطريق الذي يعرف حركة مرور كثيفة، وإمتصاص الكميات الكبيرة من مياه الأمطار المتراكمة فيه، ثم فتحه أمام أصحاب المركبات.

للإشارة، تدخلت المصالح ذاتها لإزالة آثار السيول في عدة مناطق ببلديتي "مروانة" و"عين جاسر".