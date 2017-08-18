محافظة الأمازيغية تصدر 275 عنوان

على هامش إختتام القافلة الأدبية لمئوية الكاتب الراحل، مولود معمري، ليلة الخميس بعين تموشنت، أفاد، سي الهاشمي عصاد، الأمين العام لمحافظة الأمازيغية أنّ العدد يعرف تزايد بصفة سنوية، ومن المرتقب أن يتم إصدار عدد من العناوين الجديدة، تزامنا والصالون الدولي للكتاب الذي يعتبر فرصة لإبراز العناوين الجديدة.

ومن المرتقب أن تشارك محافظة الأمازيغية في المعرض الدولي الـ 22 للكتاب أواخر أكتوبر القادم، عبر جناح خاص بالكاتب الراحل مولود معمري، يقدم إعادة طبع روايات، مولود معمري، ويضم أيضا ترجمة أعماله، إضافة إلى إسهام محافظة الأمازيغية خلال التظاهرة ذاته، بإصدارين جديدين تقديرا لعطاءات القامة الأدبية الجزائرية.

وأكد، عصاد، استعداد المحافظة السامية للأمازيغية لتقديم يد المساعدة للكتاب والمؤلفين المهتمين باللغة الأمازيغية، داعيا دور النشر إلى المساهمة أكثر في تشجيع الإبداعات الخاصة بالأدب الأمازيغي بجميع أصنافه، من القصة والرواية إلى الشعر وعدة إبداعات أخرى، خصوصا وأنّ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 رسّم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية.