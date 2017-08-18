أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

نشوب حريق بوحدة أدوية في قسنطينة

نشر يوم 2017/08/18 1685 0 م . فيصل نشوب حريق بوحدة أدوية في قسنطينة
كشف بيان مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة عن نشوب حريق مهول بوحدة خاصة لإنتاج الأدوية، مساء أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية لبلدية ابن باديس.

حسب البيان ذاته، فإنّ ألسنة النيران أتلفت مستودعين ومخبر بهذه الوحدة، حيث أن أحد المستودعات يحتوي مواد أولية تدخل في إنتاج الأدوية، فيما كان يستعمل الثاني كمستودع لتخزين الادوية ومواد أولية  ومعدات.

وأفيد أنّ النيران أتلفت كذلك مخبرا بكل تجهيزاته، ولحسن الحظ لم تسجل أية خسائر في الأرواح .

وقد مكّن تدخل مصالح الحماية المدنية، من وضع حد لألسنة اللهب، ووصولها إلى طابقين بهذه الوحدة بما فيها ورشة الصيانة، وفروع أخرى لتصنيع الأدوية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث . 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا