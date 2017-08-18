نشوب حريق بوحدة أدوية في قسنطينة

حسب البيان ذاته، فإنّ ألسنة النيران أتلفت مستودعين ومخبر بهذه الوحدة، حيث أن أحد المستودعات يحتوي مواد أولية تدخل في إنتاج الأدوية، فيما كان يستعمل الثاني كمستودع لتخزين الادوية ومواد أولية ومعدات.

وأفيد أنّ النيران أتلفت كذلك مخبرا بكل تجهيزاته، ولحسن الحظ لم تسجل أية خسائر في الأرواح .

وقد مكّن تدخل مصالح الحماية المدنية، من وضع حد لألسنة اللهب، ووصولها إلى طابقين بهذه الوحدة بما فيها ورشة الصيانة، وفروع أخرى لتصنيع الأدوية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .