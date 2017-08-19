"نكاز" يتظاهر في باريس اليوم والجزائر غدا!!!

عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، صرّح "نكاز" أنّه حصل على ترخيص من طرف سلطات الأمن بياريس للتظاهر اليوم السبت بشارع "الشانزليزيه" في حدود الثالثة زوالا، وذلك رغم اعتقاله مرات عديدة بسبب تظاهره بدون الحصول على موافقة السلطات المعنية وإخلاله بالنظام العام.

الغريب في خرجة "نكاز"، إشارته إلى عقد ندوة صحفية غدا الأحد بساحة "أودان" في قلب الجزائر العاصمة، بداية من الثانية والنصف ظهرا، بالتزامن مع إشارته إلى انتظاره ترخيصا من وزارة الداخلية للتظاهر بالقرب من البريد المركزي على الثالثة زوالا !!!.

يُشار إلى أنّ "نكاز" أحجم عن ذكر أسباب احتجاجه في فرنسا والجزائر، مثلما امتنع عن كشف محاور ندوته الصحفية غدا.