فخر الجزائر "خولة" تقصى من رحلة النجباء !

في تصريح لـ" النهار أون لاين"، قال "سمير بلاسكة" والد "خولة" إنّ" ابنته حُرمت من حقها في السفر، لأنّها ببساطة أرادت أن لا تتجاوز حكما شرعيا وهو السفر من دون مَحرم، مشيرا إلى أنّ العائلة لا تملك الأموال الكافية من أجل السفر رفقة خولة، غير أن السلطات رفضت ذلك".

وأضاف المتحدث أنّه تلقى اتصالا هاتفيا من ديوان الإمتحانات والمسابقات يقضي بتقديم تنازل كتابي من قبل العائلة عن تخليهم لحق خولة في الرحلة، غير أنّ العائلة ذكرت السبب من دون التخلي عن الرحلة، وهو الأمر الذي لم تتقبله العائلة، في الوقت الذي منحت السلطات حق المرافقة في إطار المجاملة للبعض فقط.

للإشارة، فقد حقّقت التلميذة خولة بلاسكة من ولاية سكيكدة الريادة وطنيا في شهادة البكالوريا لسنة 2017 بنيلها معدل 19.21 من 20..