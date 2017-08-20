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أكثر من 15 ألف جزائري وصلوا تونس عبر "العيون"

نشر يوم 2017/08/20 1 0 إيمان ضيف الله أكثر من 15 ألف جزائري وصلوا تونس عبر "العيون"
قال، ياسين خديم، المفتّش الرئيس لفحص المسافرين بالمركز الحدودي "العيون" الواقع شرق الجزائر، اليوم الأحد، إنّ شهر أوت الجاري شهد عبور عدد قياسي من الجزائريين نحو تونس.

في تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح، خديم، أنه تمّ إحصاء أكثر 15 ألف مسافر عبر المركز الحدودي "العيون" في شهري جوان وجويلية الماضيين، مؤكّدا في السياق ذاته، أنّ وجهة حوالي 90 بالمئة منهم سياحية، بينما تتوزع 10 بالمئة منهم على رحلات العلاج، سيما في مجال جراحة العيون والأمراض القلبية وحتى التجميلية.

وأكّد المتحدّث نفسه، أنّ جميع المسافرين في الإتجاهين استفادوا من جميع التسهيلات الجمركية في إطار المخطّط الإستراتيجي (2016-2019) الذي اعتمدته المديرية العامّة للجمارك، والهادف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وإجراء جميع المعاملات الجمركية في وقت وجيز.   

 

 

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