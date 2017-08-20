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اطمئنوا.. الماء لن ينقطع في عيد الأضحى بالعاصمة

نشر يوم 2017/08/20 102 0 أمينة داودي اطمئنوا.. الماء لن ينقطع في عيد الأضحى بالعاصمة
طمأن، كمال بوكروشة، مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، اليوم الأحد، العاصميين، وشدّد على أنّ الماء لن ينقطع في يومي عيد الأضحى.

 في تصريح لـ"النهار أونلاين"، على هامش الإحتفال بالذكرى الـ61 لـ أحداث 20 أوت 1956، كشف، بوكروشة، عن تخصيص 48 فرقة مناوبة لتفادي إنقطاع المياه عبر بلديات العاصمة يومي عيد الأضحى المبارك.

وأفاد، بوكروشة، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع المياه يومي عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم تسخير فرق للتدخل والمناوبة والشاحنات وصهاريج المياه.

وأضاف المتحدث، أنه تم تجنيد 48 فرقة مناوبة عبر إقليم الولاية يومي العيد، تخص مياه الشرب والتطهير، نظرا للكم الهائل من الأوساخ التي تختلط بالمياه، مفيدا أنه تم أخذ التدابير اللازمة في حال انقطاع المياه، حيث تم تخصيص أكثر من 30 شاحنة، وصهاريج بسعة 12 متر مكعب تجوب شوارع العاصمة لتزويد المواطنين بالمياه.

وشدّد، بوكروشة، على ضرورة إبلاغ المواطنين للمصالح المختصة في حالة وجود انقطاع للمياه يومي العيد لأن هنالك فرق خاصة تعمل بالمناوبة لتلقي إنشغالات المواطنين.

 

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