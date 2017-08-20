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تسجيل أزيد من 70 بؤرة حريق بالعاصمة منذ الفاتح جوان

نشر يوم 2017/08/20 998 0 أمينة داودي تسجيل أزيد من 70 بؤرة حريق بالعاصمة منذ الفاتح جوان
قال، نور الدين بعزيز، مدير الغابات لولاية الجزائر، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 70 بؤرة حريق بالعاصمة منذ بداية تفعيل مخطط مكافحة الحرائق في الفاتح جوان المنصرم.

 في تصريح لـ "النهار أون لاين"، على هامش الإحتفال بالذكرى 61 لأحداث 20 أوت 1956، أفاد، بعزيز، إنّ مصالح مديرية الغابات أخمدت السبعين بؤرة حريق قبل انتشارها، لكن ذلك لم يحل دون تفادي إتلاف مساحات غابية.

وتابع: "هذه البؤر نتج عنها خسارة هكتار من الغطاء الغابي، و4 هكتارات من الأحراش والحشائش اليابسة موزعة عبر كل من غابات باينام، بن عكنون، بوشاوي والسحاولة.

تدابير خاصة لتفادي نهب الخشب

وأضاف المتحدث ذاته، إنّ التدخل السريع لأعوان محافظة الغابات مكّن من إخماد تلك الحرائق في بداياتها، مشيرا إلى أنّ مصالح مديرية الغابات إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتفادي نهب الخشب من الغابات، واستعماله كفحم في عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر لا تعاني من هذه الظاهرة كونها تمتلك غابات محمية خاصة بالإستجمام والراحة.

 

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