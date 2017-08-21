بسكرة .. ضحيتان في تصادم مركبة بشاحنة

أكد المقدم عمار سلاطنية المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية، إنّ الحادث نجم عن تصادم مركبة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 61 الرابط بين بلدية أولاد جلال ومنطقة ليوة.

وأشار المتحدث إلى أنّ الضحية يبلغ من العمر 30 سنة، ولفظ أنفاسه بعين المكان، وأضاف أنّ الشخص الجريح البالغ من العمر 27 سنة والذي تعرض لكسور على مستوى الحوض تمّ نقله إلى مستشفى عاشور زيان بمدينة أولاد جلال، بعد تلقي العلاجات الأولية بعين المكان من طرف طبيب الحماية المدنية.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية –يضيف المصدر-، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.