بالصور..صالحي تحنّ إلى "الحايك" وتحتفي بثوب الزفاف !

في منشور لها عبر شبكة (فيسبوك)، تمنت، صالحي، أن تعود أيام كانت عروسا من بيت أبيها بـ "الحايك"، حيث كتبت "متى يعود هذا الزمان، لما كانت العروس تخرج من بيت أبيها مستورة بالحايك؟ نفس الحايك الذي خرجت به، ستخرج به ابنتايْ بإذن الله لأرسّخ عادات وتقاليد الأسرة الجزائرية الأصيلة، وسأفتخر بشرف ابنتاي شيماء ونورهان، كما شرفنا أهلنا، وهذه صورة لأبي رحمه الله جالسا متبخترا بالنتيجة المشرفة لابنته يوم عرسها، فارتح يا أبي، سأكمل المسيرة بإذن الله لأنّ العرق دساس".

وفي ذات السّياق، ردت، صالحي، على أحد التعاليق، بصورة لها في سن الـ 18، مرفقة إياها بعبارة " حتى لما كنا بدون حجاب، كنا مستورات ما الذي حصل في هذا الزمان؟ وهذه صورتي في سن 18 سنة مع ابنة عمي على يميني".