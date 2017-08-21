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غول: "على الحكومة مصارحة الشعب"!

نشر يوم 2017/08/21 144 0 أمينة داودي غول: "على الحكومة مصارحة الشعب"!
قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، اليوم الاثنين، إنّه يتعين على الحكومة مصارحة الشعب الجزائري بالأوضاع الراهنة التي تحصل في البلد، خاصة وأنّ الجزائر تعاني من أزمة مالية وإقتصادية مثلها مثل باقي البلدان.

 في لقاء صحفي بالعاصمة، أضاف غول: "لا بدّ من التخلص من الدعم الإجتماعي المباشر وتوجيهه مباشرة نحو الطبقة الفقيرة، بعد اعداد خريطة إجتماعية وطنية، لأنّ 50 بالمئة من الدعم والتحويلات الإجتماعية تذهب لغير مستحقيها"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تخصص سنويا 40 مليار دولار سنويا كدعم، 50 بالمئة منها تصبّ في جيوب أشخاص لا يستحقونها".

وفي سياق آخر، أكد غول أن لقاء الثلاثية المقبل يجب أن يتأخر قليلا بعدما كان من المزمع تنظيمه في أواخر شهر سبتمبر، من أجل التشاور والتشارك مع الفاعلين وإشراكهم في تحقيق إجماع حول معركة التنمية.

 

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