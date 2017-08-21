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بالصور- محتجو السكنات الاجتماعية يغلقون الطريق بالشلف

نشر يوم 2017/08/21 1326 0 مريم.ع بالصور- محتجو السكنات الاجتماعية يغلقون الطريق بالشلف
أقدم مجموعة من شباب ولاية الشلف، اليوم الاثنين، على قطع الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين ضاحية تنس ومدينة الشلف، للمطالبة بالاستفادة من سكنات اجتماعية.

 أظهرت الصور التي تحصل عليها "النهار أون لاين"، مجموعة من الشباب وهم جالسون على الأرض، وارتضى هؤلاء قطع الطريق، وحملوا لافتات طالبوا فيها بسكنات اجتماعية، ما تسبب في خلق أزمة مرور خانقة، حيث تشكّلت طوابير من المركبات والشاحنات على طول الطريق المذكور.

 



 


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