بالصور- محتجو السكنات الاجتماعية يغلقون الطريق بالشلف

أظهرت الصور التي تحصل عليها "النهار أون لاين"، مجموعة من الشباب وهم جالسون على الأرض، وارتضى هؤلاء قطع الطريق، وحملوا لافتات طالبوا فيها بسكنات اجتماعية، ما تسبب في خلق أزمة مرور خانقة، حيث تشكّلت طوابير من المركبات والشاحنات على طول الطريق المذكور.











