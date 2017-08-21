تيبازة.. انتشال جثث 4 غرقى في يومين

أفيد بأنّ عناصر الحماية المدنية تدخلوا مساء أمس، بإحدى مزارع ضاحية القليعة لانتشال جثة شقيقين يبلغان من العمر 18 و37 سنة تواليا، يُشتبه في هلاكهما غرقا ببئر.

وسجلت المصالح ذاتها أول أمس السبت، هلاك شيخ في الـ68 من عمره، ينحدر من منطقة فجانة بسد بوكردان في سيدي أعمر، بعد رحلة رعي بالغنم، حيث عُثر على ملابسه وهاتفه النقال على ضفاف السد.

وفي يوم السبت أيضا، انتشلت مصالح الحماية المدنية بشاطئ الحمدانية شرقي شرشال جثة شاب غريق ينحدر من مدينة خميس مليانة بعين الدفلى يبلغ من العمر 21 سنة.

وكانت مصالح الحماية المدنية لتيبازة، قد أعلنت في حصيلة أصدرتها الإثنين الماضي، عن تسجيل ثلاثة غرقى منذ افتتاح موسم الاصطياف، علما أنّ اثنين منهما قضيا في شواطئ ممنوع بها السّباحة، فيما جرى إنقاذ 3800 من الغرق من أصل 6271 تدخل في الشواطئ.