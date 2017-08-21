إيقاف بارون وحجز مؤثرات عقلية في باتنة

في ندوة صحفية، أكد الملازم أول للشرطة عبد الحميد بن خدومة، إنّ هذه العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بقيام الموقوف (53 سنة) بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة باتنة.

وأضاف ذات المصدر أنّ تكثيف العمل الميداني، مكّن الأمن من توقيف المشتبه به متلبساً بالجرم وحجز كمية المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن مبلغ مالي من العُملة الوطنية يقدّر بـ 1.747 مليون دج من عائدات الترويج.

وأشار المتحدث إلى أنّ الشخص الموقوف في العملية المنتظر تقديمه أمام النيابة المحلية، هو من بارونات المخدرات محليا وينشط على مستوى ولايات شرق البلاد.