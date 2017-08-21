حريق دون خسائر في تيزي وزو

استنادا إلى تأكيدات مراجع محلية لـ "النهار أون لاين"، فإنّ الحريق نجم عن احتراق بعض الحشائش اليابسة، ما تسبب في انتشار الدخان والرماد بجوار مستشفى سيدي بالوى في أعالي عاصمة جرجرة، ونجح عناصر الحماية المدنية في التحكم بسرعة في الوضع وإخماد الحريق.