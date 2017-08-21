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حريق دون خسائر في تيزي وزو

نشر يوم 2017/08/21 348 0 ف/ن حريق دون خسائر في تيزي وزو
نشب حريق، ظهر اليوم الإثنين، قرب غابة رجاونة بمرتفعات تيزي وزو، دون أن يخلّف أي خسائر مادية أو بشرية.

 استنادا إلى تأكيدات مراجع محلية لـ "النهار أون لاين"، فإنّ الحريق نجم عن احتراق بعض الحشائش اليابسة، ما تسبب في انتشار الدخان والرماد بجوار مستشفى سيدي بالوى في أعالي عاصمة جرجرة، ونجح عناصر الحماية المدنية في التحكم بسرعة في الوضع وإخماد الحريق.

 

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