نجاة 48 مسافرا اثر اصطدام بين حافلة تعمل بين الجزائر وتونس وسيارة

نجا، أول أمس، 48 مسافرا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، من حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق السيار ببلدية المهير، في الجهة الغربية لعاصمة ولاية برج بوعريريج، والذي نجم - حسب مصالح الحماية المدنية للولاية - عن اصطدام بين حافلة من نوع «هيغر» لنقل المسافرين، تعمل على مستوى خط الجزائر – تونس، حيث لم يصب سائقها بأي أذى، في حين أصيب من كانوا على مستوى السيارة من نوع «بيجو بارتنار»، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و58 سنة بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتمّ إجلاؤهم إلى مستشفى المنصورة لتلقي العلاج اللازم، كما أوضحت ذات المصالح أن السيارة تحطمت كلية فيما تحطمت الحافلة من الأمام.