111 غريق في 82 يوما عبر شواطئ الجزائر

في تصريحات لـ "النهار أون لاين"، ذكر عاشور إنّ حالات الغرق الـ111 حالة غرق وقعت بشكل خاص في ولايات: بومرداس، بجاية، تيزي وزو ومستغانم، مشيرا إلى غرق 67 على شواطئ غير مسموح فيها بالسباحة.

وسجّلت مصالح الحماية المدنية إنّ 70 ألف حالة تدخل عبر مجموع الشواطئ، وتقديم الإسعافات الأولية لـ 17660 شخص، فيما تم إنقاذ 47804 من الغرق، كما حوّل 4464 شخص للمستشفيات.

14 ضحية جرّاء مغامرات القوارب و"الجات سكي"

كشف الرائد فاروق عاشور عن مقتل شخصين وجرح 12 آخرين بفعل "مغامرات" القوارب و"الجات سكي"، بينما جرى إنقاذ 322 من هؤلاء "المغامرين".

وعرفت شواطئ الجزائر توافد 116 مليون شخص منذ افتتاح موسم الاصطياف.