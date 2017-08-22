جاهزية طريق الشفة – البرواﭬية قبل ديسمبر

على هامش الزيارة التفقدية لولاية المدية، طالب، زعلان، المؤسسات المكلفة بإنجاز هذا المشروع بتسليم فروع الطريق السريع الواقع على محور المدية - البرواقية التي انتهت بها الأشغال أو قاربت من الانتهاء للسماح باستغلاله.

وبخصوص جزء سيدي المدني (البليدة) - المدية الذي يمتد على طول 18 كلم، والذي يعد الجزء الأكثر تعقيدا في المشروع بسبب التضاريس الجبلية الوعرة وتعقيد هذه المنشأة الفنية، شدّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام هذا الأخير خلال الثلاثي الأول من 2018، حسب توقعات ممثلي الوكالة الوطنية للطرق السريعة بعين المكان.

لجنة تقنية لتقييم 3 مشاريع الاثنين القادم

غداة معاينته ورشة حفر أنفاق الحمدانية، الضواحي الشمالية للمدية، وجسر بن شيكاو، أعلن الوزير عن إرسال لجنة تقنية لتقييم كامل المشروع الإثنين المقبل،.

وتتشكل هذه اللجنة من إطارات الوزارة وممثلي هيئات عمومية ومؤسسات للأشغال العمومية، بغرض إحصاء ما تم إنجازه وتحديد الصعوبات التي تعترض القادم.