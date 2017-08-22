إيقاف 25 بارون مخدرات وتدمير مخبأين للإرهابيين

حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع، فإنّ عملية بحث وتمشيط مكّنت مفرزة الجيش من اكتشاف وتدمير ثالث مخبأ للإرهابيين، ساعات بعد كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة على مستوى الشريط الحدودي ببرج باجي مختار.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الشواطئ في عمليات منفصلة بكل من تلمسان وباتنة، خمسة تجار مخدرات وحجزت 65 كيلوغرام من الكيف المعالج، وتمّ ضبط 32400 علبة تبغ و11040 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.

وفي كل من جانت، تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام، أوقفت مفارز للجيش 20 مهربا وضبطت 2.25 طن من المواد الغذائية و3090 لتر من الوقود، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 80 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والنعامة وتندوف وأدرار وورقلة".