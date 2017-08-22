أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

3 قرارات وزارية مشتركة تضبط شروط وإستغلال وتسويق المرجان

نشر يوم 2017/08/22 887 0 أمينة داودي 3 قرارات وزارية مشتركة تضبط شروط وإستغلال وتسويق المرجان
يرتقب صدور ثلاث قرارات وزارية مشتركة قريبا، تسمح بالإنطلاق في نشاط صيد المرجان عبر السواحل الوطنية، كما تحدد كافة الإجراءات القانونية والتدابير المرتبطة باستغلال هذا المورد البحري وكيفية التعامل مع الكميات التي يتم اصطيادها وتحديد مسارها بداية من مرحلة الصيد حتى التسويق.

 وتتعلق القرارات التي تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، في كيفيات التصريح لصيد المرجان، وإنشاء اللّجنة المحلية للتحقق من المرجان، والتي ستعكف على تنظيم وتسيير هذه الثروة، ومرسوم يحدد كيفيات شراء وبيع المرجان الخام.

وتهدف هذه القرارات الموجودة حاليا قيد التوقيع والنشر، إلى تحديد كيفيات إنزال المرجان والتحقق منه، وشروط وكيفيات شراء المرجان الخام وبيعه في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وتعد هذه القرارات الوزارية المشتركة تتمة لجملة من الإجراءات التنظيمية والنصوص القانونية المحددة لشروط ممارسة نشاط صيد المرجان، وكيفيات تسويقه وتحويله.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا