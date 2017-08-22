3 قرارات وزارية مشتركة تضبط شروط وإستغلال وتسويق المرجان

وتتعلق القرارات التي تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، في كيفيات التصريح لصيد المرجان، وإنشاء اللّجنة المحلية للتحقق من المرجان، والتي ستعكف على تنظيم وتسيير هذه الثروة، ومرسوم يحدد كيفيات شراء وبيع المرجان الخام.

وتهدف هذه القرارات الموجودة حاليا قيد التوقيع والنشر، إلى تحديد كيفيات إنزال المرجان والتحقق منه، وشروط وكيفيات شراء المرجان الخام وبيعه في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وتعد هذه القرارات الوزارية المشتركة تتمة لجملة من الإجراءات التنظيمية والنصوص القانونية المحددة لشروط ممارسة نشاط صيد المرجان، وكيفيات تسويقه وتحويله.