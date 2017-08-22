استحداث "التصريح الموجز" لاصطياد المرجان

جاء هذا القرار لدعم جهاز مراقبة المرجان المصطاد وتتبع مسلكه، حيث يتم تعبئة استمارة هذا التصريح من طرف ربان السفينة فور الشحن، ثم يسلّم إلى وحدات المصالح الوطنية لحراسة الشواطئ فور الرسو بالميناء، ويؤشر رئيس المصلحة بذلك أو ممثله على التصريح المعد ضمن ثلاث نسخ، ويوقعه ربان السفينة قبل وضع المرجان المصرح به تحت الأختام على متن السفينة.

وينبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي يحتوي على المرجان المختوم على متن السفينة ولا يمكن إنزاله، أو إزالة الختم إلا لعرضه للمعاينة، ولهذا الغرض جرى إنشاء اللّجنة المحلية للتحقق من المرجان على مستوى الموانئ المعنية بإنزال المرجان، كما تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري لاستغلال المساحة محل الامتياز.

وتكلّف اللّجنة برفع الأختام بعد إنزال المرجان والتحقق منه، وأخذ صور عن كل قسمة وحجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المئوية المرخص بها، وإعداد محضر التحقق من المرجان.

وتسلّم اللّجنة من دون مقابل الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخصة والمرفوقة بمحضر المعاينة، إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة والتي تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولها، كما تقوم اللّجنة أيضا بالاستناد على محضر التحقق بإعداد وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلمها لصاحب الامتياز.