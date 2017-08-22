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خوض صيد المرجان مشروط بسجل تجاري وبطاقة حرفي

نشر يوم 2017/08/22 168 0 أمينة داودي خوض صيد المرجان مشروط بسجل تجاري وبطاقة حرفي
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الثلاثاء، عن تكليف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة، بتنظيم وتسيير عملية تحويل وتسويق المرجان، حيث يشترط على الحرفيين والمحولين إثبات صفتهم المهنية بتقديم بطاقة الحرفي والسجل التجاري.

تتشاور هذه الوكالة سنويا مع أصحاب الإمتياز أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه عبر إتفاق مشترك، كما يمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب  الإمتياز أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمين.

في مجال المتابعة، تراسل الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة كل نهاية ثلاثي، الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والصناعة والمناجم والمالية بوثائق تتضمن الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه سواء الخام والمحول الذي تم اقتناؤه وبيعه.

 

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