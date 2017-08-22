توزيع 1400 مسكن ADL وLPP الأربعاء بالعاصمة

أفيد أنّ العملية ستجرى تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"النهار أون لاين"، اليوم الثلاثاء، أنّ كلا من طمار وزوخ سيقومان بتوزيع 1100 سكن عدل و300 سكن ترقوي عمومي بكل من مواقع عدل والترقوي العمومي ببلديات أولاد فايت، الرغاية، برج البحري وجنان السفاري ببئر خادم.

وكان مقررا أن تشهد العاصمة توزيع 6 آلاف وحدة بصيغ الترقوي المدعمLPA ، والترقوي العمومي LPP العمومي LPP والبيع بالإيجارAADL ، صباح الأحد الماضي، قبل أن يتم فضّل تأجيل عملية التوزيع إلى غاية "ضبط الأمور".

يُشار أنّه جرى قبل 48 ساعة، توزيع نحو 20 ألف وحدة سكنية عبر 30 ولاية تزامنا مع ذكرى يوم المجاهد 20 أوت.