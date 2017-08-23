تسخير 34 ألف تاجر لضمان المداومة خلال يومي العيد

من جهته قال الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح الإذاعة الوطنية، أنه تم ضبط قائمة التجار المناوبين خلال يومي العيد، مشيرا أن مديريات التجارة عبر الوطن باشرت بتسليم الإستدعاءات الرسمية للتجار المعنيين.

كما دعا بولنوار التجار إلى ضرورة الالتزام ببرنامج الداومة لتفادي حدوث أي اختلالات في الخدمات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين.

هذا وسخرت وزارة التجارة 34576 تاجر، من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما حدد البرنامج عدد الوحدات الانتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد والتي تصل إلى 392 وحدة انتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.