أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

تسخير 34 ألف تاجر لضمان المداومة خلال يومي العيد

نشر يوم 2017/08/23 1334 0 أمينة لعلالي تسخير 34 ألف تاجر لضمان المداومة خلال يومي العيد
أعلنت وزارة التجارة أنه تم تسخير 34 ألف تاجر لضمان المداومة والخدمات ذات الإستهلاك الواسع خلال يومي عيد الأضحى المبارك.

من جهته قال الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح الإذاعة الوطنية، أنه تم ضبط قائمة التجار المناوبين خلال يومي العيد، مشيرا أن مديريات التجارة عبر الوطن باشرت بتسليم الإستدعاءات الرسمية للتجار المعنيين.

كما دعا بولنوار التجار إلى ضرورة الالتزام ببرنامج الداومة لتفادي حدوث أي اختلالات في الخدمات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين.

هذا وسخرت وزارة التجارة 34576 تاجر، من بينهم 4985 ينشطون في قطاع المخابز و20763 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و8436 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما حدد البرنامج عدد الوحدات الانتاجية المعنية بالمداومة خلال أيام العيد والتي تصل إلى 392 وحدة انتاجية منها 143 ملبنة و211 مطحنة و38 وحدة مياه معدنية.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا