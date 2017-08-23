أويحي يلتقي المركزية النقابية وأرباب العمل غدا الخميس

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي يهدف إلى "التواصل والتبادل الأولي لوجهات النظر" بين الشركاء الثلاثة من أجل تشاور أحسن.

وسيمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسّسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسّسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.