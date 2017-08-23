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انتشال جثة لشاب عشريني بعد يومين من البحث في تيزي وزو

نشر يوم 2017/08/23 800 0 إيمان ضيف الله انتشال جثة لشاب عشريني بعد يومين من البحث في تيزي وزو
انتشل غواصون من الوحدة البحرية لتيغزيرت بولاية تيزي وزو صبيحة اليوم الأربعاء، جثة لشخص غرق أول أمس الإثنين بشاطئ خروبة بأزفون. حسبما علم من الحماية المدنية.

 وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية كمال بوشاقور أنّ البحث عن الجثة بدأ ظهيرة الإثنين حوالي الساعة الثالثة لينتهي اليوم على الساعة 10 و 45 دقيقة بانتشال جثة الغريق . 

وأشار المتحدث إلى أنّ الضحية شاب يبلغ من العمر 23 سنة من بلدية الصوامع دائرة مقلع، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أزفون لافتا إلى أن الحماية  المدنية جندت في إطار هذه العملية 14 غواصا و قارب مطاطي وغيرها من الوسائل اللازمة. 

يذكر أنّ، حالة الغرق هذه تعد الثانية من نوعها منذ بداية موسم الاصطياف حيث سجلت الحالة الأولى بشاطئ ممنوع للسباحة بتالة تيكيت ببلدية آيت شافع بدائرة أزفون.

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