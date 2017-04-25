أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

نشر يوم 2017/04/25 3487 0 عطار براهيم إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، أمس الاثنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية على مدخل البيرة الشمالي بالضفة الغربية، والتي تأتي في إطار التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أحد المواطنين أصيب بالرصاص الحي، في القدم  فيما أصيب الآخران بعيارين معدنيين  حيث تم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج اللازم. كما وصل عشرات الشبان، إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" وأشعلوا العجلات المطاطية في المكان، فيما دفع الإحتلال بعدد من الدوريات العسكرية، حيث إندلعت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الإحتلال للرصاص الحي والقنابل الغازية. وأصيب شاب بالرصاص الحي،  كما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق.

وخرجت التظاهرة أيضا دعما لإضراب الأسرى المتواصل لليوم الـ 8على التوالي في السجون الإسرائيلية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى. 


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا