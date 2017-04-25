إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أحد المواطنين أصيب بالرصاص الحي، في القدم فيما أصيب الآخران بعيارين معدنيين حيث تم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج اللازم. كما وصل عشرات الشبان، إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" وأشعلوا العجلات المطاطية في المكان، فيما دفع الإحتلال بعدد من الدوريات العسكرية، حيث إندلعت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الإحتلال للرصاص الحي والقنابل الغازية. وأصيب شاب بالرصاص الحي، كما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق.

وخرجت التظاهرة أيضا دعما لإضراب الأسرى المتواصل لليوم الـ 8على التوالي في السجون الإسرائيلية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى.



