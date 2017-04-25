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مقتل 4 جنود ليبيين إثر اشتباكات بمدينة بنغازي

نشر يوم 2017/04/25 2239 0 عمر.ت مقتل 4 جنود ليبيين إثر اشتباكات بمدينة بنغازي
لقي 4 عسكريين ليبيين حتفهم، أمس الإثنين، إثر اشتباكات مع عناصر إرهابية متحصنة في منطقة الصابري التابعة لمدينة بنغازي شرقي البلاد، حسبما أفادت به مصادر طبية وعسكرية.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي تسلم أمس جثامين الجنود الأربعة.

من جهته، أكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، أن قواتهم فقدات الجنود الأربعة خلال اشتباكات مع التنظيمات الإرهابية، مضيفا أنه تم تطويق جميع مداخل مدينة بنغازي تمهيدا لبدء عملية عسكرية لتحريرها بالكامل من التنظيمات وفرض السيطرة عليها.

 

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر عسكرية، أن منطقة الصابري ممتلئة بالعبوات الناسفة  والألغام الأرضية، فضلا عن نشر التنظيمات الإرهابية قناصة، مؤكدة أن الجيش الليبي ينظم  صفوفه ويجتمع القادة الميدانيون للتنسيق قبل البدء في العمليات العسكرية.

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