الجيش العراقي يحرر حيا جديدا من قبضة داعش في غرب الموصل

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله في بيان له، إن "فرق مكافحة الإرهاب حررت حي التنك في الجانب الأيمن بغرب الموصل بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات".

وللإشارة، يعد حي التنك والمعروف أيضا باسم حي النهروان من أهم معاقل داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى حتى قبل سيطرة التنظيم على الموصل في جوان 2014.

وفي سياق متصل، أن مسؤول عسكري عراقي، أن قوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بخطاء جوي عراقي، بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير منطقة "الحضر" والقرى المجاورة لها بجنوب غرب الموصل.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في 24 جانفي الماضي، استعادة الجانب الشرقي من الموصل بالكامل، ومن ثم بدأت في 19 فيفري الماضي معركة استعادة الجانب الغربي للمدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ 2014.