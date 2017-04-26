أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

بغداد تدين القصف الجوي التركي شمالي العراق وتعتبره إنتهاكا لسيادة

نشر يوم 2017/04/26 3088 0 عطار براهيم بغداد تدين القصف الجوي التركي شمالي العراق وتعتبره إنتهاكا لسيادة
أدانت الحكومة العراقية القصف الجوي التركي، الذي طال، أمس الثلاثاء، مواقع قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق وأسفر عن مقتل 5 جنود أكراد معتبرة أنه "انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية".

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن الإعتداء الجوي التركي على الأراضي العراقية، في منطقة سنجار، إنتهاكا صريحا لسيادة بغداد، يتنافي مع أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والذي تسبب بوقوع ضحايا عراقيين". وحذر "تركيا من تكرار هذا التجاوز غير المبرر  والذي قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية تؤثر على جهود العراق والمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب". وأشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى أن إتفاقية النظام السابق، التي كانت تسمح للأتراك بالتوغل قرابة 10 كيلومترات في الحدود الشمالية للعراق لضرب حزب العمال الكردستاني غير نافذة الآن". 

وقتل 5 من عناصر قوات البيشمركة الكردية، وأصيب 10 آخرون بجروح، أمس، في قصف جوي تركي، طال مواقع لهذه القوات شمالي العراق حسب الموقع الإعلامي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الثلاثاء، أن المقاتلات التركية شنت هجوما على 

مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور، في جبل سنجار شمالي العراق وجبل قرتشوك شمال سوريا.  

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا