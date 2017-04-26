بغداد تدين القصف الجوي التركي شمالي العراق وتعتبره إنتهاكا لسيادة

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن الإعتداء الجوي التركي على الأراضي العراقية، في منطقة سنجار، إنتهاكا صريحا لسيادة بغداد، يتنافي مع أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والذي تسبب بوقوع ضحايا عراقيين". وحذر "تركيا من تكرار هذا التجاوز غير المبرر والذي قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية تؤثر على جهود العراق والمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب". وأشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى أن إتفاقية النظام السابق، التي كانت تسمح للأتراك بالتوغل قرابة 10 كيلومترات في الحدود الشمالية للعراق لضرب حزب العمال الكردستاني غير نافذة الآن".

وقتل 5 من عناصر قوات البيشمركة الكردية، وأصيب 10 آخرون بجروح، أمس، في قصف جوي تركي، طال مواقع لهذه القوات شمالي العراق حسب الموقع الإعلامي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الثلاثاء، أن المقاتلات التركية شنت هجوما على

مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور، في جبل سنجار شمالي العراق وجبل قرتشوك شمال سوريا.