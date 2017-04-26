إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني لقوات الإحتلال بالقدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الإحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز نحو عشرات الفلسطينيين الذين انتظموا في مسيرة سلمية لدعم الأسرى المضربين في سجون الإحتلال منذ 5 أيام. وفي سياق أمني آخر، إعتقلت قوات الإحتلال الاسرائيلي الليلة شابا فلسطينيا من مخيم مدينة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية والقريبة من مستوطنة "قديم" المخلاة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، إعتقلت شابا فلسطينيا من مخيم الحاج، وذلك أثناء تواجده بالقرب من المستوطنة المخلاة. وقبل لذلك قامت مجموعة من المستوطنين بإقتحام ما كان يعرف بمستوطنة قديم برفقة وحماية جنود الإحتلال.