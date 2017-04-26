الإحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 10 آلاف وحدة إستيطانية شمال القدس المحتلة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء أمس الثلاثاء، أن وزارة الإسكان للإحتلال الإسرائيلي وبلدية الإحتلال في القدس "صادقتا على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة إستيطانية في مطار القدس المحتلة وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى "عطروت" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطنيين في شمال غرب القدس المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين.

وتعد المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وكان من المفترض المصادقة على هذا المشروع، منذ سنوات إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة الإدارة الأميركية السابقة.