القوات العراقية تقضي على 30 داعشي وتسترجع مدافع ورشاشات شمال البلاد

وقال جاسم جبارة، رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة صلاح الدين، أمس الاربعاء، أن العملية العسكرية للقوات العلااقية، أسفرت عن مقتل 30 إرهابي، فيما قتل أحد أفراد القوات الأمنية وأصيب 11 آخرون بجروح مختلفة. وأضاف ذات المصدر، أنه تم كذلك خلال العملية تدمير 30 عجلة مختلفة الأنواع بينها 14 مفخخة و9 مقرات وتم العثور على 12 حزاما ناسفا، وتفجير 70 عبوة ناسفة والإستيلاء، على 11 عجلة صالحة للإستخدام 4 منها تحمل رشاشات ثقيلة و3 مدافع هاون مختلفة العيار.

وكان مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الأمنية والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش العراقي، بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة مطبيجة على الحدود الإدارية بين محافظتي صلاح الدين وديالي شمال العاصمة بغداد من سيطرة تنظيم ''داعش'' الإرهابي.