إضراب شامل لدى الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى المضربيين عن الطعام

وأغلقت المؤسسات الحكومية والخاصة والمحال التجارية أبوابها في مختلف المحافظات الفلسطينية، إضافة إلى الجامعات والمدارس، واستثني من الإضراب الخدمة الصحية وطلبة الثانوية العامة "التوجيهي".

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى، قد أعلنت في وقت سابق، أن يوم الخميس سيكون يوم إضراب شامل.

كما أعلنت نقابة النقل والمواصلات، أن يوم الخميس، سيكون يوم إضراب شامل وعام في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وافا" أن الإضراب الشامل عم كافة مرافق الحياة في محافظتي بيت لحم ونابلس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وللإشارة، يخوض الاسرى الفلسطينيون منذ 17 أفريل الماضي، اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.