جيش الكيان الصهيوني يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصدر أمني قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشقاء من سكان بلدة الدوحة غرب بيت لحم بعد دهم منزل وتفتيشه، كما اعتقلت رجلا آخر في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضاف ذات المصدر، أن قوات الكيان الصهيوني اعتقلت شابا فلسطينيا، خلال عمليات تفتيش ومداهمة طالت منزلين في قرية فحمة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية من المدينة، شابا يبلغ من العمر 19 عاما ونقلته إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام للمستوطنات المخلاة في محافظة جنين، وزادت من تواجدها العسكري في محيطها، فيما قام عشرات المستوطنين بممارسة شعائر تلمودية في بعض هذه المناطق، وفقا لنفس المصدر.