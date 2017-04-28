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قبيلة مصرية تعدم قياديا في داعش حرقا وتبث لقطات مصورة للانتقام

نشر يوم 2017/04/28 41512 0 عمر.ت قبيلة مصرية تعدم قياديا في داعش حرقا وتبث لقطات مصورة للانتقام
أطاح أفراد من قبيلة تقطن في شبه جزيرة سيناء المصرية، بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي، وقاموا بإعدامه حرقا وتصوير لحظة قتله ثم بثوا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك انتقاما لأفراد من قبيلتهم الذين تم إعدامهم حرقا بداعي التخابر مع جهات أمنية.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصدر من القبيلة قوله، إن الداعشي الذي تم إعدامه يعتبر من أبرز القيادات في شبه جزيرة سيناء. وأضاف، أنه جرى توقيف الإرهابي من قبل أفراد القبيلة بعد فترة من الترصد والمطاردة التي أوصلت في أخير المطاف إلى الإطاحة به.
وفورها تم إعدام القيادي في داعش حرقا وتصوير المشهد، ردا على ما قام به إرهابيو تنظيم داعش، حيث أحرقوا عددا من المدنيين من أفراد القبيلة الى جانب نقيب في الشرطة ونشروا فيديو لحرق الضحايا.
وأشار ذات المصدر، أن أفراد القبيلة توعدوا بمطاردة الداعشيين وتصفيتهم وتطهير شبه الجزيرة منهم.
للإشارة، تعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية أحد أهم معاقل تنظيم داعش الإرهابي.

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