القضاء على 60 "داعشي" وتدمير 30 سيارة بالعراق

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها، أمس الجمعة، أن فرقة المشاة نفذت عملية إستباقية لتطهير منطقة مطيبيجة من عناصر التنظيم الإرهابي التي تسللت إليها وتمكنت بدعم من طيران الجيش، من قتل 50 عنصرا من داعش وتدمير أكثر من 30 سيارة وأكداس من العتاد". وكشف البيان، في محافظة الأنبار تم قُتل 13 عنصرا، من داعش، جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم الإرهابي.

في سياق متصل أصيب 3 أشخاص، في إنفجار عبوة ناسفة، بحي الفرات، غربي بغداد، كما أصيب 3 من عناصر الشرطة العراقية، في إنفجار عبوة ناسفة بمنطقة، أحمد السهيل، جنوبي العاصمة العراقية.