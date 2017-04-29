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القضاء على 60 "داعشي" وتدمير 30 سيارة بالعراق

نشر يوم 2017/04/29 4154 0 عطار براهيم القضاء على 60 "داعشي" وتدمير 30 سيارة بالعراق
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة، مطيبيجة، بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

    وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها، أمس الجمعة، أن فرقة المشاة  نفذت عملية إستباقية لتطهير منطقة مطيبيجة من عناصر التنظيم الإرهابي التي تسللت إليها وتمكنت بدعم من طيران الجيش، من قتل 50 عنصرا من داعش وتدمير أكثر من 30 سيارة وأكداس من العتاد". وكشف البيان، في محافظة الأنبار تم قُتل 13 عنصرا، من داعش، جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم الإرهابي.

في سياق متصل أصيب 3 أشخاص، في إنفجار عبوة ناسفة، بحي الفرات، غربي بغداد، كما أصيب 3 من عناصر الشرطة العراقية، في إنفجار عبوة ناسفة بمنطقة، أحمد السهيل، جنوبي العاصمة العراقية. 

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