الحكومة التونسية تقيل مسؤولي ولاية تطاوين

أقدمت الحكومة التونسية على إقالة مسؤولين محليين في ولاية تطاوين، التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية، حيث استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس الماضي بإضراب عام.

وجاء في بلاغ مقتضب للحكومة التونسية، أن الشاهد قرر تعيين كل من محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أولا للولاية".

وأوضح مصدر حكومي أن المسؤولين اللذين كانا يتوليان هذين المنصبين أقيلا، إضافة إلى مدير إقليم الحرس الوطني في ولاية تطاوين، والذي أقيل أمس الجمعة.

وأضاف المصدر، في حديثه لوسائل اعلام تونسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هناك إقالات أخرى تنتظر مسؤولين آخرين"، دون تقديم تفاصيل.

وتشهد ولاية تطاوين التي تقع على بعد 500 كلم جنوبي العاصمة تونس على مشارف الصحراء، اضطرابات منذ عدة أسابيع على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد زار ولاية تطاوين الخميس الماضي برفقة عدد كبير من الوزراء، وقوبل بإضراب عام ومن سكان غاضبين".