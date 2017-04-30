جيش الكيان الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة. كما استدعت شابين، وحولتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

وفي الضفة الغربية، أسرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قاصرا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه، فيما اعتقلت مواطنا آخر من ضاحية ذنابة شرق طولكرم .

واعتقلت 5 فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل ونقلتهم لجهة غير معلومة، وأجرت تفتيشا في عدة منازل في أحياء متفرقة من البلدة، فيما اعتقلت 4 اخرين من نابلس.

ومن جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم صيادين فلسطينيين، واستولت على مركبهما بعد إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة ومطاردتها لمجموعة من مراكب الصيد في بحر شمال قطاع غزة.