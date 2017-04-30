تفكيك الشبكة التي هاجمت المسجد النبوي الشريف في السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الأمني باسم الوزارة قوله، إن القوات الأمنية داهمت وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة، أحدهما شقة سكنية بحي النسيم، والثاني عبارة عن استراحة في حي الحرازات.

وذكر المتحدث أنه تم إاقاء القبض على حسام صالح سمران الجهني، في الشقة بحي النسيم التي استخدمت مأوى ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، مشيرا إلى أنه خلال المداهمة أقدم المدعو خالد غازي حسين السرواني ونادي مرزوق خلف المضياني العنزي بتفجير نفسيهما.

وقال إن التحقيقات ، كشفت عن تورطها المباشر في جرائم إرهابية، وثبوت علاقتها بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف، وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة وتسليمه للانتحاري نائر مسلم حماد النجيدي وهو سعودي الجنسية، الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي الشريف، ما نتج عنه مقتله، ومقتل 4 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين.

وأضاف، أن هذه الخلية تورطت كذلك في العمل الإرهابي الذي وقع في ساحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة من خلال تأمين الحزام الناسف للانتحاري عبدالله قلزار خان، باكستاني الجنسية الذي فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته ومبادرتهم باعتراضه للتحقق من هدفه، ما أدى إلى مقتله.

وأكد المتحدث، أن عدد المقبوض عليهم حتى الآن بلغ 46 موقوفا، لارتباطهم بالأنشطة الإجرامية لهذه الخلية منهم 32 سعوديا و14 أجنبيا، موضحا أن الموقوفين الأجانب من جنسيات باكستانية ، يمنية ،أفغانية ،مصرية وأردنية ،سودانية.