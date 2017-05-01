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مقتل أكثر من 200 مسلح خلال المعارك في شرق دمشق

نشر يوم 2017/05/01 7186 0 عطار براهيم مقتل أكثر من 200 مسلح خلال المعارك في شرق دمشق
قتل أكثر من 200 مسلح امس الأحد خلال الإقتتال الداخلي، بين فيلق الرحمن ثاني أكبر الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، وبين جيش الإسلام، والمستمر منذ 3 أيام للسيطرة على الأراضي شرق العاصمة دمشق حسب مرصد حقوقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن الإقتتال الداخلي بدأ يوم الجمعة الماضية، عندما شن جيش الإسلام هجوما واسع النطاق على جبهة تحرير الشام التي كانت تعرف سابقا بإسم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في ريف الغوطة الشرقية بدمشق ".

وأضاف المرصد السوري، الذي يعتمد على شبكة ناشطين، على الأرض، أن الهدف من الهجوم هو قيام جيش الإسلام بتفجير جبهة النصرة في مناطق الغوطة ". وقال المرصد أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا خلال الإقتتال الداخلي. 

من جهة أخرى إحتج نحو 3 آلاف شخص،أمس الأحد، في الغوطة الشرقية مطالبين بإنهاء المعارك، بين الفصائل المسلحة، مضيفا أن جيش الإسلام فتح النار على المتظاهرين لتفريقهم.  

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