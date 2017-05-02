مقتل وإصابة 8 عناصر شرطة في هجوم مسلحين شرقي القاهرة

وجاء في البيان، الذي نقله مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، أنه في حوالي الساعة 23.45 بالتوقيت المحلي، قامت عناصر مسلحة تستقل سيارتين بالاقتراب من الخدمة الأمنية المتحركة، أثناء المرور بميدان محمد زكى ،بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية، وقاموا بإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية. وأضاف أن الحادث، أسفر عن مقتل ضابطين، برتبة نقيب وأمين الشرطة وكذلك إصابة 5 من رجال الشرطة.

وأكد مسؤول المركز أنه تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.