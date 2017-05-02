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وفاة أسير فلسطيني محرر بعد إضرابه عن الطعام تضامنا مع الأسرى

نشر يوم 2017/05/02 4883 0 عمر.ت وفاة أسير فلسطيني محرر بعد إضرابه عن الطعام تضامنا مع الأسرى
توفي الأسير الفلسطيني المحرر المدعو مازن محمد المغربي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إضرابه عن الطعام في خيمة الاعتصام برام الله بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية المضربين منذ 17 أفريل الماضي، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي.

وذكر مسؤول هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في تصريحات للصحافة، أن الأسر المتوفي البالغ من العمر 45 عاما والمنحدر من مدينة رام الله، قضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، وكان أحد ضحايا الإهمال الطبي فيها، حيث خرج من السجن يعاني من وضع صحي صعب وأصيب بعدة أمراض خطيرة خاصة الكلى.  

ويشار، إلى أن مازن المغربي الذي تم إطلاق سراحه منذ عامين، كان أحد المشاركين والمساندين لحركة الاسرى المضربين في خيمة الاعتصام في مدينة رام الله رغم وضعه الصحي الصعب والخطر.

 

يذكر، أن عدد الاسرى المتوفين نتيجة الإهمال الطبي منذ عام 2013 وصل إلى 10 مع الأسير وفاة مازن المغربي. 

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