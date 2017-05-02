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اغتيال مسؤول نفطي وأحد مرافقيه بالعراق

نشر يوم 2017/05/02 2379 0 النهار أون لاين اغتيال مسؤول نفطي وأحد مرافقيه بالعراق
اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء، مسؤولا نفطيا بمدينة كركوك شمالي العراق، وأحد مرافقيه.

  كما قتل إثنان من عناصر الشرطة  العراقية من قبل انتحاري قبل أن تقضي عليه الشرطة بسامراء شمال بغداد. 

وقال مصدر في الشرطة العراقية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا محمد يونس صالح  معاون مدير عام شركة غاز الشمال مع أحد أفراد حمايته بالأسلحة الرشاشة بمنطقة "1 حزيران" جنوب غربي كركوك، "250 كم" شمال بغداد  أثناء توجهه إلى مقر عمله. 

   وأوضح المصدر، أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة،  مبينا أن الشرطة  نقلت الجثتين إلى الطب الشرعي وفتحت تحقيقا لمعرفة دوافع الاغتيال. 

  وأفاد المصدر، أن قوات الأمن بالمدينة استنفرت قواتها بعد ورود أنباء عن  وجود انتحاريين أخرين،  لافتا إلى أن السلطات فرضت حظرا للتجوال في مدينة  سامراء إلى غاية إشعار أخر. 

 

 

 

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