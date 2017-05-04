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مقتل وإصابة 55 صحفيا عراقيا خلال عام

نشر يوم 2017/05/04 1476 0 عطار براهيم مقتل وإصابة 55 صحفيا عراقيا خلال عام
كشف مرصد الحريات الصحفية العراقي في تقرير، أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، بمقتل 11 صحفيا عراقيا، وإصابة 44 بجروح، أثاء تأديتهم مهامهم الإعلامية، منذ ماي من العام الماضي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأفاد المرصد في تقريره، أنه خلال الفترة من 3 ماي 2016 حتى 3 من ماي الجاري، قتل 11 صحفيا عراقيا، وأصيب 44 بجروح، في عموم العراق بما في ذلك إقليم كردستان. وأوضح المرصد انه خلال تلك الفترة، سجلت  375 حالة إنتهاك بحق الصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام،  بينها 78 حالة إحتجاز وإعتقال  و58 حالة إعتداء بالضرب.

 وذكر التقرير أن 299 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، من العراقيين والأجانب، قتلوا في عموم العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003. 

ويعد العراق من البلدان الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين في ضل تدهور الأوضاع الأمنية التي يشهدها منذ فترة.

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