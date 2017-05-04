مقتل وزير صومالي في تبادل لإطلاق نار قرب القصر الرئاسي

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث بإسم الشرطة الصومالية، أن الحادث وقع بالقرب، من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي. وأضاف المتحدث أن سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام، وعندما إقتربت منها قام الحرس المرافق للمدقق العام بإطلاق الرصاص على سيارة، الوزير مما دفع حراسه إلى الرد عليهم ومصرع وزير الأشغال، فيما نجا وزير آخر كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير القتيل،عاش فترة طويلة كلاجىء في كينيا، ويعتبر أصغر أعضاء الحكومة الصومالية الجديدة سنا.