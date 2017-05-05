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وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق الجنرال أعلي ولد محمد فال

نشر يوم 2017/05/05 2933 0 مهدي فيراس وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق الجنرال أعلي ولد محمد فال

توفي مساء اليوم الجمعة، الرئيس الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال، إثر أزمة قلبية مفاجئة بينما كان يقضي عطلة في إحدى البوادي في العاصمة نواكش، حسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية. 

وتم تخصيص عسكرية طائرة لنقل جثمان الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، من المطار العسكري بالعاصمة نواكشوط، إلى مدينة ازويرات، حيث ستقام مراسم تشييع جثمانه.

وتولى ولد محمد فال رئاسة موريتانيا خلال فترة انتقالية من سنتين، إثر قيادته لانقلاب عسكري على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع في الثالث من أوت 2005 الى غاية منتصت سنة 2007 بعد أن فاز الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالانتخابات الرئاسية.

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